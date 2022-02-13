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Полузащитник «Челси» повторил выдающееся достижение Месси

Хавертц дважды приносил своей команды победы в финалах
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 февраля 08:58
Полузащитник «Челси» повторил выдающееся достижение Месси
Кай Хавертц / Фото: Eurosport

Полузащитник «Челси» Кай Хавертц повторил выдающееся достижения аргентинского форварда Лионеля Месси, сообщает Opta Joe.

Своим голом в финальном матче с «Палмейрасом» (1:2) Хавертц принес «Челси» победу на клубном чемпионате мира.

Также победный мяч Хавертц забил и в финале Лиги чемпионов в матче с «Манчестер Сити» (1:0).

Лишь Месси удавалось забить победные мячи в финале ЛЧ и клубного чемпионата мира в одном сезоне. Это случилось в 2011-м году.

Отметим, что «Челси» при Томасе Тухеле уже выиграл три трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и титул клубного чемпиона мира.

Петр Приходько
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Теги

Челси Кай Хавертц Палмейрас Лионель Месси

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