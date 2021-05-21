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Полузащитник «Десны»: «Была надежда, что меня вызовут в сборную Украины»

Тотовицкий остался вне заявки национальной команды на чемпионат Европы
Футбол Украинская Премьер-лига
14:59
Полузащитник «Десны»: «Была надежда, что меня вызовут в сборную Украины»
Андрей Тотовицкий / Фото: Twitter

Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий высказался о том, что не попал в предварительный список игроков, которые готовятся к Евро-2020.

- В течение сезона многие говорили о том, что ты мог бы пригодиться сборной. Скажи честно, ждал вызова?

– Была маленькая надежда, но не особо рассчитывал.

- Не думал о том, что у тебя аналогичная с Буяльским ситуация? Мол, в сборной попросту нет как такой позиции десятки?

– Я не играю именно десятого номера. Я не стою на месте и не отдаю с места передачи, как условный Озил. Я люблю движение, люблю открываться в свободные зоны и постоянно ищу мяч.

- Ты говорил, что центрфорвардом быть тоже не твое.

– Да. Я могу сыграть, если команде нужно, но мне тяжеловато там. Будковский хорошо ведет борьбу за мяч, мне это дается тяжелее. Мне комфортнее в центре или немного левее.


23-го мая Украина сыграет товарищеский матч с Бахрейном в Харькове.

Видео трансляция матча Украина – Бахрейн.



Источник: Динамомания Петр Приходько
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Андрей Тотовицкий Десна

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