Полузащитник «Десны»: «Была надежда, что меня вызовут в сборную Украины»

Андрей Тотовицкий / Фото: Twitter

Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий высказался о том, что не попал в предварительный список игроков, которые готовятся к Евро-2020.

– Была маленькая надежда, но не особо рассчитывал.

- Не думал о том, что у тебя аналогичная с Буяльским ситуация? Мол, в сборной попросту нет как такой позиции десятки?

– Я не играю именно десятого номера. Я не стою на месте и не отдаю с места передачи, как условный Озил. Я люблю движение, люблю открываться в свободные зоны и постоянно ищу мяч.

- Ты говорил, что центрфорвардом быть тоже не твое.

– Да. Я могу сыграть, если команде нужно, но мне тяжеловато там. Будковский хорошо ведет борьбу за мяч, мне это дается тяжелее. Мне комфортнее в центре или немного левее.