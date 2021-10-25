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Полузащитник «Десны»: «Сбрею бороду, если мы не выйдем в еврокубки»

Сейчас черниговская команда находится вне этой зоны
Футбол Украинская Премьер-лига
18:11
Полузащитник «Десны»: «Сбрею бороду, если мы не выйдем в еврокубки»
Леван Арвеладзе / Фото: ФК Десна

Полузащитник «Десны» Леван Арвеладзе рассказал, как готов наказать себя, если команда не выйдет в еврокубки по итогам сезона. Его слова приводит пресс-служба черниговского клуба.

- Если «Десна» не займет место в зоне еврокубков, готовы ли футболисты пойти на какое-то наказание?

– За всех не могу ответить. Лично я могу бороду побрить.

- Кто в раздевалке может напихать?

– У нас такого нет, что кто-то пихает. Равноправие. Можем просто на повышенных тонах чуть поговорить. Сейчас молодые футболисты могут обидеться, к ним нужен индивидуальный подход, спокойно надо с ними разговаривать

В турнирной таблице УПЛ «Десна» расположилась на 9-м месте.

Петр Приходько
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