Полузащитник «Динамо»: «Дома моих родителей уже нет»

Николай Шапаренко / Фото: ФК Динамо

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко рассказал, что дома его родителей уже нет.

Там, где мои родители жили, на Донетчине, там уже все, вроде как россия. Дома нет, там бомбят. Как и у всех, жизнь изменилась не к лучшему».