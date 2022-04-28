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Полузащитник «Динамо»: «Дома моих родителей уже нет»

Отец и мама Шапаренко жили на Донетчине
Футбол Украинская Премьер-лига
28 апреля 10:02
Полузащитник «Динамо»: «Дома моих родителей уже нет»
Николай Шапаренко / Фото: ФК Динамо

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко рассказал, что дома его родителей уже нет.

«Этими матчами мы помогаем Украине, приносим людям хоть какие-то положительные эмоции. Они смотрят на нас, болеют, переживают. Мы тоже переживаем за нашу страну, следим за тем, что сейчас происходит. Стараемся собрать деньги и переводим их на фронт.

Там, где мои родители жили, на Донетчине, там уже все, вроде как россия. Дома нет, там бомбят. Как и у всех, жизнь изменилась не к лучшему».

Напомним, в последнем благотворительном матче «Динамо» обыграло «Боруссию» из Дортмунда (3:2).

Источник: SportArena Петр Приходько
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Николай Шапаренко Динамо Киев

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