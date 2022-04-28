Холанд высказался о матче с «Динамо» и поддержал Украину
Полузащитник «Динамо»: «Дома моих родителей уже нет»
Отец и мама Шапаренко жили на Донетчине
28 апреля 10:02
Николай Шапаренко / Фото: ФК Динамо
Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко рассказал, что дома его родителей уже нет.
«Этими матчами мы помогаем Украине, приносим людям хоть какие-то положительные эмоции. Они смотрят на нас, болеют, переживают. Мы тоже переживаем за нашу страну, следим за тем, что сейчас происходит. Стараемся собрать деньги и переводим их на фронт.
Там, где мои родители жили, на Донетчине, там уже все, вроде как россия. Дома нет, там бомбят. Как и у всех, жизнь изменилась не к лучшему».
Напомним, в последнем благотворительном матче «Динамо» обыграло «Боруссию» из Дортмунда (3:2).
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