Полузащитник «Динамо» передумал уходить и подпишет новый контракт

Уругваец согласился остаться

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена передумал уходить.

Ранее сообщалось, что переговоры между сторонами возобновились и проходят в позитивном ключе. Предварительно, он согласился подписать новый контракт.

Отмечается, что игрока хочет сохранить Мирча Луческу. Контракт могут продлить после матча за Суперкубок Украины.

Его нынешний контракт истекает в конце года. У де Пены были предложения из МЛС и Серии А.

В нынешнем сезоне он забил два мяча.