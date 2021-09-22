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Полузащитник «Динамо» передумал уходить и подпишет новый контракт
Уругваец согласился остаться
Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена передумал уходить.
Ранее сообщалось, что переговоры между сторонами возобновились и проходят в позитивном ключе. Предварительно, он согласился подписать новый контракт.
Отмечается, что игрока хочет сохранить Мирча Луческу. Контракт могут продлить после матча за Суперкубок Украины.
Его нынешний контракт истекает в конце года. У де Пены были предложения из МЛС и Серии А.
В нынешнем сезоне он забил два мяча.
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