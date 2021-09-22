Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Полузащитник «Динамо» передумал уходить и подпишет новый контракт

Уругваец согласился остаться
Футбол Украинская Премьер-лига
08:10
Полузащитник «Динамо» передумал уходить и подпишет новый контракт
Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена передумал уходить.

Ранее сообщалось, что переговоры между сторонами возобновились и проходят в позитивном ключе. Предварительно, он согласился подписать новый контракт.

Отмечается, что игрока хочет сохранить Мирча Луческу. Контракт могут продлить после матча за Суперкубок Украины.

Его нынешний контракт истекает в конце года. У де Пены были предложения из МЛС и Серии А.

В нынешнем сезоне он забил два мяча.

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Карлос де Пена Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Футбол Суперкубок Украины
10:38
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
Футбол Суперкубок Украины
10:30
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:27
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Футбол Суперкубок Украины
10:16
Суркис рассказал о своих отношениях с Ахметовым
Суркис рассказал о своих отношениях с Ахметовым
Футбол Украинская Премьер-лига
09:37
«Шахтер» сильнее «Динамо» на бумаге. Но фаворитом встречи все равно считают киевлян
Превью
«Шахтер» сильнее «Динамо» на бумаге. Но фаворитом встречи все равно считают киевлян
Футбол Суперкубок Украины
08:35

Новости: Футбол

Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Кубок Украины по футболу
10:56
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Суперкубок Украины
10:38
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
Суперкубок Украины
10:30
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Украинская Премьер-лига
10:27
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Суперкубок Украины
10:16
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Кубок Украины по футболу
10:07
Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ
Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ
Премьер-Лига (Англия)
09:59
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Украинская Премьер-лига
09:54
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
Премьер-Лига (Англия)
09:48
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости