Полузащитник «Динамо» перенес операцию

Фото: ФК Ворскла

Арендованный у «Динамо» полузащитник «Ворсклы» Георгий Цитаишвили перенес операцию. Хавбеку потребовалось хирургическое вмешательство после перелома пятой плюсневой кости левой ноги.

Хавбек опубликовал фото в своем Instagram из больничной палаты:

Цитаишвили получил травму в матче 17-го тура УПЛ против «Мариуполя». Георгий не сможет помочь своей команде в ближайшие 2 месяца.

На счету хавбека 1 гол в 4 матчах за полтавский клуб.

Напомним, что встреча «Ворсклы» против «Мариуполя» завершилась победой со счетом 1:0.