Цитаишвили травмировался в матче с «Мариуполем»
Полузащитник «Динамо» перенес операцию
Хавбек травмировался в матче против «Мариуполя»
Фото: ФК Ворскла
Арендованный у «Динамо» полузащитник «Ворсклы» Георгий Цитаишвили перенес операцию. Хавбеку потребовалось хирургическое вмешательство после перелома пятой плюсневой кости левой ноги.
Хавбек опубликовал фото в своем Instagram из больничной палаты:
Цитаишвили получил травму в матче 17-го тура УПЛ против «Мариуполя». Георгий не сможет помочь своей команде в ближайшие 2 месяца.
На счету хавбека 1 гол в 4 матчах за полтавский клуб.
Напомним, что встреча «Ворсклы» против «Мариуполя» завершилась победой со счетом 1:0.
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