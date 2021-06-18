Полузащитник «Колоса» находится на просмотре в «Динамо»

Антюх тренируется с киевлянами

Фото: ФК Колос

Полузащитник «Колоса» Денис Антюх находится на просмотре в «Динамо».

Он тренируется вместе с командой. На данный момент решается вопрос, поедет ли он на первый сбор с киевлянами в Швейцарию.

Антюха в «Динамо» хотели видеть еще зимой, но тогда клуб из Ковалевки запросил 1 миллион долларов.

В минувшем сезоне Денис отыграл 26 матчей в УПЛ, забив два мяча. он играет на позиции левого и атакующего, центрального и полузащитника.