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Полузащитник «Колоса» находится на просмотре в «Динамо»

Антюх тренируется с киевлянами
Футбол Украинская Премьер-лига
21:27
Полузащитник «Колоса» находится на просмотре в «Динамо»
Фото: ФК Колос

Полузащитник «Колоса» Денис Антюх находится на просмотре в «Динамо».

Он тренируется вместе с командой. На данный момент решается вопрос, поедет ли он на первый сбор с киевлянами в Швейцарию.

Антюха в «Динамо» хотели видеть еще зимой, но тогда клуб из Ковалевки запросил 1 миллион долларов.

В минувшем сезоне Денис отыграл 26 матчей в УПЛ, забив два мяча. он играет на позиции левого и атакующего, центрального и полузащитника.

Источник: Dynamomania Андрей Усмонов
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