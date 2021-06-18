Стали известны спарринг-партнеры «Колоса» на первом сборе
Полузащитник «Колоса» находится на просмотре в «Динамо»
Антюх тренируется с киевлянами
Фото: ФК Колос
Полузащитник «Колоса» Денис Антюх находится на просмотре в «Динамо».
Он тренируется вместе с командой. На данный момент решается вопрос, поедет ли он на первый сбор с киевлянами в Швейцарию.
Антюха в «Динамо» хотели видеть еще зимой, но тогда клуб из Ковалевки запросил 1 миллион долларов.
В минувшем сезоне Денис отыграл 26 матчей в УПЛ, забив два мяча. он играет на позиции левого и атакующего, центрального и полузащитника.
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