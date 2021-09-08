Полузащитник «Лестера» интересен трем топ-клубам

Два из них – в Испании

Фото: BBC

Три топ-клуба заинтересованы в полузащитнике «Лестера» Юри Тилемансе.

За игроком уже давно начали следить. Он интересен «Реалу», «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

Все из-за его контракта с «лисами». Он истекает через два сезона. Пока «Лестер» не продлил с ним соглашение.

Тилеманс стал лучшим игроком «Лестера» в прошлом сезоне. Он забил шесть мячей и сделал четыре ассиста за 38 матчей.

В этом сезоне он успел отыграть три игры, забив один мяч.