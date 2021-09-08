«Вест Хэм» разгромил в большинстве «Лестер»
Полузащитник «Лестера» интересен трем топ-клубам
Два из них – в Испании
13:50
Фото: BBC
Три топ-клуба заинтересованы в полузащитнике «Лестера» Юри Тилемансе.
За игроком уже давно начали следить. Он интересен «Реалу», «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.
Все из-за его контракта с «лисами». Он истекает через два сезона. Пока «Лестер» не продлил с ним соглашение.
Тилеманс стал лучшим игроком «Лестера» в прошлом сезоне. Он забил шесть мячей и сделал четыре ассиста за 38 матчей.
В этом сезоне он успел отыграть три игры, забив один мяч.
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