Появился еще один кандидат на пост главного тренера «Барселоны»
Полузащитник «Лиона» попал в сферу интересов «Барселоны»
Трансферная стоимость футболиста – 17 миллионов евро
16:19
Фото: twitter.com/FTalentScout
«Барселона» проявляется интерес к 21-летнему полузащитнику «Лиона» Максенсу Какере, сообщает Goal.com.
«Сине-гранатовые» видят в игроке «нового Иньесту» и уже готовы сделать предложение «Лиону». Портал Transfermarkt оценивает Какере в 17 миллионов евро.
Помимо Какере, в «Барселоне» изучают возможность приобретения полузащитника «Милана» Франка Кессье.
Напомним, вскоре в «Барселоне» может смениться главный тренер.
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