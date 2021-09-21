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Полузащитник «Лиона» попал в сферу интересов «Барселоны»

Трансферная стоимость футболиста – 17 миллионов евро
Футбол Лига 1 (Франция)
16:19
Полузащитник «Лиона» попал в сферу интересов «Барселоны»
Фото: twitter.com/FTalentScout

«Барселона» проявляется интерес к 21-летнему полузащитнику «Лиона» Максенсу Какере, сообщает Goal.com.

«Сине-гранатовые» видят в игроке «нового Иньесту» и уже готовы сделать предложение «Лиону». Портал Transfermarkt оценивает Какере в 17 миллионов евро.

Помимо Какере, в «Барселоне» изучают возможность приобретения полузащитника «Милана» Франка Кессье.

Напомним, вскоре в «Барселоне» может смениться главный тренер.

Сергей Остапенко
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Барселона (футбол)

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