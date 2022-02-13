Смертельное ДТП. Что случилось с президентом «Металлиста» Александром Ярославским
Полузащитник «Металлиста-1925»: «Очень тяжелые сборы в этом году, пыжимся, у кого-то даже понос»
Габелок считает, что такие усилия пойдут на пользу игрокам
13 февраля 14:13
Артем Габелок / Фото: ФК Металлист-1925
Хавбек «Металлиста-1925» Артем Габелок высказался о зимних сборах команды. Его цитирует пресс-служба харьковчан.
«Очень тяжелые сборы в этом году, много работаем над физикой, песок, горка, прыгаем. Очень тяжелый сбор именно в этом году почему-то, не знаю. Очень большая нагрузка, поэтому такие результаты в спаррингах, я считаю, потому что все очень устали. Но работаем ради будущего, мы знаем, что это пойдет нам на пользу. Так что пыжимся, работаем, кого-то даже просифонило, у кого-то понос, но это сбор, работаем».
В турнирной таблице УПЛ «Металлист-1925» идет на 10-м месте.
Комментарии 0