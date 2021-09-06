Полузащитник «Металлиста»: «Ни у кого в Украине нет такой поддержки, как у нас»

Эдуард Сарапий / Фото: Twitter

Полузащитник «Металлиста» Эдуард Сарапий высказался о победе над ВПК-Агро (2:0) в матче Первой лиги. Его слова приводит пресс-служба клуба.

- Номинально ты центральный защитник, но в последнее время играешь опорного полузащитника. На какой позиции комфортнее?

– Я и раньше играл опорного, так что с этим никаких проблем нет. Это не новое для меня амплуа, чувствую себя комфортно.

– Сегодня вновь был полный стадион, несмотря на прохладную погоду. Как тебе атмосфера?

– Это прекрасно. Наверное, ни у кого в Украине нет такой поддержки. А может, и не только в Украине. Всем благодарен за это. Болейте, болейте еще больше за нас