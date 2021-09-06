Вице-президент «Металлиста»: «Через несколько лет увидите наших воспитанников в сборной»
Полузащитник «Металлиста»: «Ни у кого в Украине нет такой поддержки, как у нас»
Харьковский клуб лидирует в Первой лиге
13:58
Эдуард Сарапий / Фото: Twitter
Полузащитник «Металлиста» Эдуард Сарапий высказался о победе над ВПК-Агро (2:0) в матче Первой лиги. Его слова приводит пресс-служба клуба.
– Хорошая игра, в которой нам противостояла бойцовская команда. Надо было после первого гола сразу додавить, и уже было бы легче. А так, мы дали небольшую слабину, они почувствовали это и получилась такая боевая игра. Нам это и главный тренер сказал: надо было раньше закрывать игру, и не было бы таких проблем.
- Номинально ты центральный защитник, но в последнее время играешь опорного полузащитника. На какой позиции комфортнее?
– Я и раньше играл опорного, так что с этим никаких проблем нет. Это не новое для меня амплуа, чувствую себя комфортно.
– Сегодня вновь был полный стадион, несмотря на прохладную погоду. Как тебе атмосфера?
– Это прекрасно. Наверное, ни у кого в Украине нет такой поддержки. А может, и не только в Украине. Всем благодарен за это. Болейте, болейте еще больше за нас