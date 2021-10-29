Полузащитник «Металлиста»: «Победа над «Колосом – «показатель того, что мы временно находимся в Первой лиге»

Балули – о выходе в 1/4 финала Кубка Украины

Фото: ФК Металлист

Полузащитник «Металлиста» Фарез Балули прокомментировал пресс-службе клуба победу над «Колосом» и выход в 1/4 финала Кубка Украины.

Фарес, поделись эмоциями после матча.

«Очень рад и доволен. Это кубковый матч, здесь есть своя специфика, особенно, когда ты в команде Первой лиги играешь против команды Премьер-лиги. Сегодняшний результат — показатель того, что мы очень сильная команда и лишь временно находимся в Первой лиге».

Как ты уже сказал, «Металлисту» противостояла команда УПЛ. Ощутил разницу с матчами Первой лиги?

«Конечно, конечно. Ритм очень высокий, игра гораздо более сложная по сравнению с матчами Первой лиги. К тому же, «Колос» — опытная команда».

У тебя сегодня еще одно достижение — ты впервые вывел «Металлист» на поле с капитанской повязкой. Придавало это дополнительную энергию?

«Конечно. Когда ты капитан, это дает тебе возможность показать, как все должно быть, как нужно управлять командой. Ты показываешь пример другим».

В 1/4 финала также вышли «Львов» и «Заря».