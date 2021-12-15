Полузащитник «Металлиста»: «В Кубке Украины остались только сильные команды»

Фото: ФК Металлист

Полузащитник «Металлиста» Вячеслав Танковский рассказал пресс-службе клуба об итогах жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

«Металлист» сыграет против «Зари».

«Заря» – сложный и интересный соперник. Видел их в этом сезоне, очень техничная команда, которая любит играть в футбол.

Хорошо, что мы сыграем в Харькове, где у нас всегда нереальная поддержка. Отдадим все силы и постараемся выйти в полуфинал».