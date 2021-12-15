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Полузащитник «Металлиста»: «В Кубке Украины остались только сильные команды»
Танковский – о жеребьевке 1/4 финала турнира
15 декабря 18:10
Фото: ФК Металлист
Полузащитник «Металлиста» Вячеслав Танковский рассказал пресс-службе клуба об итогах жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
«Металлист» сыграет против «Зари».
«Лично мне было все равно, кто достанется в соперники, задача «Металлиста» – пройти дальше. В Кубке Украины остались только сильные команды.
«Заря» – сложный и интересный соперник. Видел их в этом сезоне, очень техничная команда, которая любит играть в футбол.
Хорошо, что мы сыграем в Харькове, где у нас всегда нереальная поддержка. Отдадим все силы и постараемся выйти в полуфинал».
Игры 1/4 финала пройдут 2 марта.
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