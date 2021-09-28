Полузащитник «Милана» отказался от нового контракта

Ивуариец может сменить клуб

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Полузащитник «Милана» Франк Кессье отклонил новый контракт с клубом.

«Россонери» уже дважды делали предложение хавбеку, но тот хочет значительное повышение оклада. «Милан» не хочет платить футболисту 10 и более миллионов евро в год, сообщает Goal.com.

На Кессье есть претенденты со стороны других команд. Переговоры он может вести уже зимой, так как контракт с «Миланом» завершается в конце сезона.

Он интересен ПСЖ, «Атлетико» и другим командам.