Симеоне: «Милан» добился значительного прогресса за последние годы»
Полузащитник «Милана» отказался от нового контракта
Ивуариец может сменить клуб
28 сентября 10:10
Фото: AFP
Полузащитник «Милана» Франк Кессье отклонил новый контракт с клубом.
«Россонери» уже дважды делали предложение хавбеку, но тот хочет значительное повышение оклада. «Милан» не хочет платить футболисту 10 и более миллионов евро в год, сообщает Goal.com.
На Кессье есть претенденты со стороны других команд. Переговоры он может вести уже зимой, так как контракт с «Миланом» завершается в конце сезона.
Он интересен ПСЖ, «Атлетико» и другим командам.
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