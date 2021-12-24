«Динамо» хотело подписать 20-летнего бразильского форварда, но получило отказ
Полузащитник молодежки «Динамо» – о главном тренере: «У него есть что-то от Гвардиолы»
Волошин высказался о Костюке
Назар Волошин / Фото: Динамомания
Полузащитник «Динамо» U-19 Назар Волошин поделился мнением о главном тренере команды Игоре Костюке.
– Конечно, хороший тренер. Без вопросов. Посмотрите, как мы играем в ЛЧ, как выступаем. Думаю, это все за счет него, что он сплотил нас как команду. Думаю, отличный тренер, супер.
- Тактически многое дает? Гвардиола?
– Да, есть немного у него Гвардиолы.
Напомним, «Динамо» U-19 будет выступать весной в юношеской Лиге чемпионов.