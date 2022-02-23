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Полузащитник МЮ: «Плохо, что у нас нет долгосрочного плана»
Фред считает, что у клуба нет стратегии на будущее
08:34
Фред / Фото: Sky Sports
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред считает, что у клуба нет долгосрочного плана. Его цитирует The Guardian.
«Я знаю, что в футболе важно как можно скорее добиться хороших результатов, но также важно иметь долгосрочный план. Я думаю, это немного плохо для нас, что у нас его нет. На данный момент это все о краткосрочных целях. Мы не знаем, что будет после окончания этого сезона».
Напомним, сегодня МЮ сыграет с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, игра начнется в 22:00.
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