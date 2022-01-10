ПСЖ спас ничью в матче с «Лионом», проигрывая почти 70 минут
Полузащитник ПСЖ – о ничьей с «Лионом»: «Итоговый результат вполне заслуженный»
Марко Верратти подвел итоги матча 20-го тура Лиги 1
09:32
Марко Верратти / фото - Getty Images
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти в интервью пресс-службе клуба прокомментировал исход матча 20-го тура Лиги-1, в котором его команда в гостях расписала боевую ничью с «Лионом» (1:1).
«Я думаю, что это была очень хорошая игра между двумя отличными командами. На поле было много классных игроков.
Мы пропустили ранний гол, но продолжали играть и создавать моменты. Мне кажется, итоговый результат вполне заслуженный. Наверное, если бы Килиан забил со штрафного, нам бы удалось одержать победу.
Это был хороший матч, который наверняка понравился зрителям».
Напомним, Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ.
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