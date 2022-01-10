Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Полузащитник ПСЖ – о ничьей с «Лионом»: «Итоговый результат вполне заслуженный»

Марко Верратти подвел итоги матча 20-го тура Лиги 1
Футбол Лига 1 (Франция)
09:32
Полузащитник ПСЖ – о ничьей с «Лионом»: «Итоговый результат вполне заслуженный»
Марко Верратти / фото - Getty Images

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти в интервью пресс-службе клуба прокомментировал исход матча 20-го тура Лиги-1, в котором его команда в гостях расписала боевую ничью с «Лионом» (1:1).

«Я думаю, что это была очень хорошая игра между двумя отличными командами. На поле было много классных игроков.

Мы пропустили ранний гол, но продолжали играть и создавать моменты. Мне кажется, итоговый результат вполне заслуженный. Наверное, если бы Килиан забил со штрафного, нам бы удалось одержать победу.

Это был хороший матч, который наверняка понравился зрителям».

Напомним, Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ.

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ПСЖ Лион

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Футбол Лига 1 (Франция)
10:50
Почеттино рассказал, почему Рамос снова остался в запасе ПСЖ
Почеттино рассказал, почему Рамос снова остался в запасе ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
09:51
ПСЖ спас ничью в матче с «Лионом», проигрывая почти 70 минут
ПСЖ спас ничью в матче с «Лионом», проигрывая почти 70 минут
Футбол Лига 1 (Франция)
07:59
«Ювентус» и ПСЖ не могут договориться о переходе Икарди
«Ювентус» и ПСЖ не могут договориться о переходе Икарди
Футбол Серия А (Италия)
09 января 13:59
Зидан согласовал контракт с ПСЖ
Зидан согласовал контракт с ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
09 января 13:46
Один из звездных летних новичков ПСЖ хочет покинуть клуб
Один из звездных летних новичков ПСЖ хочет покинуть клуб
Футбол Лига 1 (Франция)
08 января 11:33

Новости: Футбол

Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Сборная Украины
11:17
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
В Европе
11:12
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Серия А (Италия)
10:58
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Лига 1 (Франция)
10:50
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Серия А (Италия)
10:45
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
Украинская Премьер-лига
10:35
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
10:26
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
10:20
Артета объяснил вылет «Арсенала» из Кубка Англии от клуба из Чемпиошипа
Артета объяснил вылет «Арсенала» из Кубка Англии от клуба из Чемпиошипа
Премьер-Лига (Англия)
10:00
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
2
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости