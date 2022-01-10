Полузащитник ПСЖ – о ничьей с «Лионом»: «Итоговый результат вполне заслуженный»

Марко Верратти / фото - Getty Images

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти в интервью пресс-службе клуба прокомментировал исход матча 20-го тура Лиги-1, в котором его команда в гостях расписала боевую ничью с «Лионом» (1:1).

Мы пропустили ранний гол, но продолжали играть и создавать моменты. Мне кажется, итоговый результат вполне заслуженный. Наверное, если бы Килиан забил со штрафного, нам бы удалось одержать победу.

Это был хороший матч, который наверняка понравился зрителям».