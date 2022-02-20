Почеттино – о поражении ПСЖ от «Нанта»: «В нашей игре было много позитивных моментов»
Полузащитник ПСЖ: «В матче с «Нантом» судьи нас обоср*ли»
Вератти остался недоволен арбитражем
11:05
Марко Вератти / Фото: Getty Images
Полузащитник ПСЖ Марко Вератти высказался о поражении от «Нанта» (1:3) в матче 25-го тура французской Лиги 1. Его цитирует RMC Sport.
«Как вообще возможно, что нам показали 10 желтых? Арбитр увлекся.
Мы не можем говорить с судьей, вообще ничего не можем. Это единственный судья, который делает такое. Как можно было не дать желтую Аппиа в конце? Это желтая, это пенальти, это красная за два предупреждения.
Иногда арбитры должны брать на себя ответственность. Судьи нас обоср*ли».
Напомним, ПСЖ уступил в чемпионате Франции впервые за 4 месяца.
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