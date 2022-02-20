Полузащитник ПСЖ: «В матче с «Нантом» судьи нас обоср*ли»

Марко Вератти / Фото: Getty Images

Полузащитник ПСЖ Марко Вератти высказался о поражении от «Нанта» (1:3) в матче 25-го тура французской Лиги 1. Его цитирует RMC Sport.

Мы не можем говорить с судьей, вообще ничего не можем. Это единственный судья, который делает такое. Как можно было не дать желтую Аппиа в конце? Это желтая, это пенальти, это красная за два предупреждения.

Иногда арбитры должны брать на себя ответственность. Судьи нас обоср*ли».