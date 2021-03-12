Защитник «Ромы»: «Важно, что в матче с «Шахтером» мы не пропустили»
Полузащитник «Ромы»: «Мы тщательно изучили, как играет «Шахтер»
Римляне разгромили донецкую команду
Фото: Getty Images
Полузащитник «Ромы» Гонсало Вильяр высказался о победе над «Шахтером» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Его слова приводит Sky Sports Italia.
«Это был сложный матч, в котором не было права на ошибку. Мы хорошо себя проявили, тщательно изучили, как играет соперник. Показали все на поле»
Напомним, «Шахтер» прервал собственную серию, которая длилась 12 лет.
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