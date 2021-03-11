Полузащитник «Шахтера»: «Рома» – самый сильный соперник, который мог нам выпасть в ЛЕ»
Полузащитник «Ромы»: «Осознаем, что можем выиграть Лигу Европы»
Римская команда примет «Шахтер»
Лоренцо Пеллегрини / Фото: AS Roma
Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался о грядущей встрече с «Шахтером» в 1/8 финала Лиги Европы. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«У нас есть осознание того, что мы можем выиграть турнир. Понимаем, что будем противостоять непростому сопернику, который опустился в Лигу Европы из Лиги чемпионов.
Постараемся сделать все, чтобы пройти «Шахтер».
«Рома» примет «Шахтер» сегодня, начало – 22:00.
Видео трансляция матча «Рома» – «Шахтер».
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