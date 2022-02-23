Полузащитник «Руха»: «Мы еще не гарантировали себе сохранение прописки в УПЛ»

Фото: ФК Рух

Полузащитник «Руха» Валерий Федорчук поделился своими впечатлениями от сборов команды и о новичках клуба.

Поскольку «Рух» усилился целой группой квалифицированных новобранцев из-за рубежа, то это помогло проводить тренировочный процесс еще качественнее. Кто из новичков может претендовать на роль лидера? Время покажет, у каждого из них есть сильные качества, но одно дело демонстрировать свое умение в спаррингах и совсем другое – в официальных поединках.

Надеюсь, проблем с адаптацией не возникнет. Но в том, что конкуренция за место в старте заметно обострится, я не сомневаюсь. Это может послужить весомым подспорьем в достижении положительных результатов. Это важно, поскольку «Рух» еще не гарантировал себе продолжение «прописки» в элитном дивизионе и поэтому на каждый матч нужно будет настраиваться, как на финальный. Очень хочется быть как можно выше в турнирной таблице».