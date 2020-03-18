«Рух» предложил обязать арбитров давать комментарий после матчей
Полузащитник «Руха» − о матче с «Динамо»: «Стремимся отобрать очки у лидера чемпионата»
Марьян Мысык положительно настроен на предстоящий матч против киевлян
18 марта 18:49
Марьян Мысык / Фото: fcrukh.com
Полузащитник «Руха» Марьян Мысык поделился ожиданиями с пресс-службой клуба от матча 19-о тура УПЛ против «Динамо», который состоится 21 марта.
Нам хватает времени на подготовку, ведь матч против «Львова» перенесли. Готовимся к поединку с «Динамо» в хорошем настроении. Стремимся отобрать очки у действующего лидера чемпионата. Также, конечно, хотелось бы продемонстрировать хороший уровень игры.
У киевлян очень хорошая атака. Мы должны очень внимательно и надежно сыграть в обороне и найти свой шанс у ворот соперника и реализовать его.
Да, против «Десны» мы провели не самую лучшую игру. Психологически трудно было отойти от такого удара. Было мало эмоций. К «Динамо» подготовимся лучше.
«Рух» предложил обязать арбитров давать интервью после матчей.