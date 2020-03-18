Полузащитник «Руха» − о матче с «Динамо»: «Стремимся отобрать очки у лидера чемпионата»

Марьян Мысык / Фото: fcrukh.com

Полузащитник «Руха» Марьян Мысык поделился ожиданиями с пресс-службой клуба от матча 19-о тура УПЛ против «Динамо», который состоится 21 марта.



У киевлян очень хорошая атака. Мы должны очень внимательно и надежно сыграть в обороне и найти свой шанс у ворот соперника и реализовать его.

Да, против «Десны» мы провели не самую лучшую игру. Психологически трудно было отойти от такого удара. Было мало эмоций. К «Динамо» подготовимся лучше.