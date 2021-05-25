Полузащитник «Саутгемптона» - единственный игрок АПЛ, забивший более одного мяча со штрафного

У англичанина из четыре в нынешнем сезоне

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус отметился уникальным достижением по итогам сезона.

На его счету восемь мячей и семь голевых передач. Половину своих мячей он забил прямыми ударами со штрафного.

Примечательно, что Уорд-Праус стал единственным игроком АПЛ, кто забил более одного мяча со штрафного.

Также по ходу сезона он отметился несколькими достижениями. К примеру, Джеймс стал первым, кто сделал дубль, забив два мяча со штрафного за один тайм.

«Саутгемптон» завершил сезон 15-м.