Дубль Ингза принес победу «Саутгемптону» над «Кристал Пэлас»
Полузащитник «Саутгемптона» - единственный игрок АПЛ, забивший более одного мяча со штрафного
У англичанина из четыре в нынешнем сезоне
11:13
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус отметился уникальным достижением по итогам сезона.
На его счету восемь мячей и семь голевых передач. Половину своих мячей он забил прямыми ударами со штрафного.
Примечательно, что Уорд-Праус стал единственным игроком АПЛ, кто забил более одного мяча со штрафного.
Также по ходу сезона он отметился несколькими достижениями. К примеру, Джеймс стал первым, кто сделал дубль, забив два мяча со штрафного за один тайм.
«Саутгемптон» завершил сезон 15-м.
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