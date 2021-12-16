Полузащитник «Саутгемптона» забил 11-й гол со штрафного и близок к рекорду АПЛ

Уорд-Проуз помог команде набрать очко

Фото: EPL

«Саутгемптон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) в матче 17 тура АПЛ.

Один из голов за «святых» забил полузащитник Джеймс Уорд-Проуз. Он отличился ударом со штрафного.

Для 27-летнего игрока этот гол со стандарта стал 11-м в АПЛ. Он занимает 4-е место по этому показателю в истории турнира, сообщает Opta.

В чемпионате Англии прямыми ударами со штрафного больше забивали лишь четверо. Это Джанфранко Дзола и Тьерри Анри (по 12) и Дэвид Бекхэм (13).