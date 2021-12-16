«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» после двух поражений подряд
Полузащитник «Саутгемптона» забил 11-й гол со штрафного и близок к рекорду АПЛ
Уорд-Проуз помог команде набрать очко
10:28
Фото: EPL
«Саутгемптон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) в матче 17 тура АПЛ.
Один из голов за «святых» забил полузащитник Джеймс Уорд-Проуз. Он отличился ударом со штрафного.
Rocket by Ward-Prowse!— WFGOAL (@WFTV16) December 16, 2021
pic.twitter.com/V5UubFg2Gk
Для 27-летнего игрока этот гол со стандарта стал 11-м в АПЛ. Он занимает 4-е место по этому показателю в истории турнира, сообщает Opta.
В чемпионате Англии прямыми ударами со штрафного больше забивали лишь четверо. Это Джанфранко Дзола и Тьерри Анри (по 12) и Дэвид Бекхэм (13).
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