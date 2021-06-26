UEFA сделал подборку самых смешных моментов группового этапа Евро-2020
Полузащитник сборной Хорватии: «Нам нельзя позволять Испании играть в свой футбол»
Влашич высказался о грядущем сопернике в 1/8 финала Евро-2020
Никола Влашич / Фото: Eurosport
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич высказался о грядущей встрече с Испанией в 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Жду не дождусь матча со сборной Испании. Люблю играть против сильных соперников. В таких матчах можно показать, чего мы стоим. Будет действительно интересно. Мы еще обсуждаем наш подход к этому матчу. Точно нельзя позволять Испании чувствовать себя вольготно и играть в свой футбол. Это будет для нас смертельно, потому что у них супертехничная команда»
Видео трансляция матча Хорватия – Испания.
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