Тренер Польши: «Разочарованы не только болельщики, но и весь состав»
Полузащитник сборной Польши: «Я совершил ошибку, которая может стоить нам достижения наших целей на Евро-2020»
Крыховьяк был удален в матче со Словакией
Гжегож Крыховьяк / Фото: FootBoom
Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховьяк высказался о своем удалении в матче со Словакией (1:2) на Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Я совершил ошибку, которая может стоить нам достижения наших целей на этом турнире. Прошлая ночь была для меня очень трудной. Я принимаю критику, которая обрушилась на меня после встречи со Словакией. Лучшим ответом на это должен быть следующий матч. Швеция доказала, что в Севилье можно бороться за очки. Когда мы забили гол, то почувствовали, что можем выиграть. Потом я совершил ошибку, которая все испортила».
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