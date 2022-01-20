Полузащитник сборной Украины: «Ничего от Шевченко для себя я вынести не смог»

Андрей Шевченко / Фото: Динамо Киев от Шурика

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков высказал свое мнение о бывшем тренере «сине-желтых» Андрее Шевченко.

– Тяжело сказать. Мне, наверное, больше помогал его штаб, потому что там были два итальянца.

Малдера очень сильно помог в игре на поле: как открываться, как перестраиваться, как получать мяч. Та схема, которая была в сборной Украины, очень похожа на ту, по которой играет сейчас «Шахтер». Когда мне это все объяснили, то приехав в «Шахтер», мне уже было намного легче.

Шевченко – принципиальный тренер. В первую очередь, это легендарный футболист. Его очень сильно уважают за все его заслуги, но именно как тренер – такого, чтобы вынести для себя я не смог. Он больше как мотиватор, может завести команду, рассказать. Это в нем самое главное.

Все понимают, как много вложил Шевченко и его тренерский штаб в развитие украинского футбола. Но сейчас новый этап. Петраков – хороший тренер, может себя показать.