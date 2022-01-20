Полузащитник «Шахтера»: «Каштру всегда ходил зажатый, а Де Дзерби – расслаблен»

Георгий Судаков / Фото: Getty Images

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков сравнил Роберто де Дзерби и бывшего наставника «горняков» Луиша Каштру.

Мне кажется, Де Дзерби – формат тренера нового поколения. Никогда не дает покоя. Мне кажется, он работает 24 на 7. Наверное, он даже спит – и ему снится футбол, тактика, новые схемы. Он весь в футболе.

Он говорил, что на новый год не хочет ехать на каникулы, а хочет футбол смотреть, тренировать хочет. Он максимально в футболе, живет этим. Он это все передает футболистам, эту страсть. Это многого стоит. Не каждый тренер так может любить футбол и так отдаваться работе.

- По человеческим качествам с кем тебе удобнее работать?

– Каштру более закрытый. Он был спокойный, не общительный особо. А Де Дзерби – итальянец, всегда где-то пошутить, подколоть может. Может подойти пообщаться, понятно, что с переводчиком. Он в быту тоже нормально помогает.

С ним спокойнее в том плане, что нет какой-то растерянности, что сделаешь что-то не так. Когда я только пришел в первую команду, был Каштру. Он всегда ходил зажатый, ты с ним боялся даже поздороваться. А этот спокойный, расслабленный.