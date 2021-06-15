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Полузащитник «Шахтера» может завершить карьеру в 28 лет
Малышев покинет команду
Фото: shakhtar.com
Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев покинет команду в конце июня.
Контракт с игроком завершается и продлевать стороны его не будут. Более того, сообщается, что игрок и во все может завершить карьеру.
В последний раз он играл более двух лет назад. С тех пор он был травмирован и лечил колено.
«Шахтер» готов взять его в академию детским тренером, если 28-летний игрок решит больше не выступать.
Накануне, «Шахтер» уже вышел из отпуска.
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