Полузащитник «Шахтера» может завершить карьеру в 28 лет

Малышев покинет команду

Фото: shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев покинет команду в конце июня.

Контракт с игроком завершается и продлевать стороны его не будут. Более того, сообщается, что игрок и во все может завершить карьеру.

В последний раз он играл более двух лет назад. С тех пор он был травмирован и лечил колено.

«Шахтер» готов взять его в академию детским тренером, если 28-летний игрок решит больше не выступать.

Накануне, «Шахтер» уже вышел из отпуска.