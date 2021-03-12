Полузащитник «Ромы»: «Мы тщательно изучили, как играет «Шахтер»
Полузащитник «Шахтера»: «Мы расстроены, но еще ничего не потеряно»
«Горняки» уступили «Роме» 0:3 в первом матче
Георгий Судаков / Фото: Getty Images
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков высказался о поражении от «Ромы» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Конечно, мы все расстроены, но это еще не конец. Есть вторая игра. У нас есть менталитет победителей и все надеются на ответный матч. Мы проиграли игру за 4 минуты, «Рома» быстро забила два мяча.
На следующей неделе попытаемся отыграться, еще ничего не потеряно».
Напомним, в матче с «Ромой» «Шахтер» прервал собственную серию, которая длилась 12 лет.
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