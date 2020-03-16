Полузащитник «Шахтера» − о матче с «Ромой»: «Исправим все то, что делали неправильно в первой встрече»

Маркос Антонио считает, что результат первого матча еще не приговор

Маркос Антонио / Фото: shakhtar.com Хавбек «Шахтера» Маркос Антонио дал комментарий пресс-службе клуба о предстоящей игре 1/8 Лиги Европы с «Ромой». Матч состоится 18 марта в 19:55

Готовимся наилучшим образом. Результат сложный, но мы постараемся исправить все, что делали не так в первой встрече. К сожалению, в Риме провели не очень хороший матч и потерпели поражение с достаточно тяжелым счетом, но сейчас знаем соперника лучше и попытаемся развернуть все в свою пользу. Не сказал бы, что это невозможно. Напомним, что «Шахтер» сократил количество билетов на матч. Следите за текстовой трансляцией матча «Шахтер» − «Рома» на нашем сайте.



Олег Шумейко-младший