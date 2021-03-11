Полузащитник «Шахтера»: «Рома» – самый сильный соперник, который мог нам выпасть в ЛЕ»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков высказался о грядущем матче с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

Выделю Педро, Мхитаряна, Майораль – самые сильные.

- Есть что-то общее у «Ромы» с «Интером»?

– Из общего – схема. Почти все в Италии играют с тремя защитниками, как и «Рома». Обе команды атакующие, хорошие футболисты в нападении. У них похожие стили игры.

- Насколько плюс для «Ромы», что Фонсека – бывший тренер «Шахтера»?

– Не думаю, что это плюс и играет ли это какую-то роль. Думаю, он знает конкретно каких-то футболистов, но думаю, что «Шахтер» Фонсеки и «Шахтер» Каштру – две разные команды. Не думаю, что Фонсека может что-то предугадать.

Летим с настроем только побеждать. Мистер сказал, что нужно только побеждать и приезжать в Украину с хорошим настроением. Разобрали соперника хорошо. Если все у нас получится в атаке, сыграем удачно в обороне, то у нас будут свои моменты.