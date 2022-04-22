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Полузащитник «Шахтера»: «Сейчас сборная Украины важнее всех клубных матчей»

Судаков с нетерпением ждет сбор с национальной командой
Футбол Украинская Премьер-лига
15:50
Полузащитник «Шахтера»: «Сейчас сборная Украины важнее всех клубных матчей»
Георгий Судаков / Фото: ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков высказался о вызове в сборную Украины и о грядущей подготовке к стыковому матчу ЧМ-2022 против Шотландии. Его цитирует пресс-служба «горняков».

– Что можешь сказать об инициативе «Шахтера» касательно проведения благотворительных матчей?

– Считаю, это плюс для всей Украины, как для футболистов, так и для болельщиков. В это время именно таким образом мы можем помочь нашему народу и нашим болельщикам.

 – Ты недавно получил вызов в национальную сборную Украины. Что он для тебя значит в такое непростое время?

– Я очень рад и буду доказывать, что готов поехать на матч квалификации к чемпионату мира с Шотландией. Это новый вызов для меня.

 – Как ты узнал о вызове, кто о нем сообщил?

– Сначала мне это сказал Дарио Срна, а потом еще позвонил главный тренер национальной сборной.

 – Сейчас предстоящий матч сборной важнее всех остальных матчей?

– Безусловно! За клубы болеет часть людей, а за сборную – вся страна. Даже люди, которые не имеют никакого отношения к футболу и никогда его не смотрят, за сборной будут следить и поддерживать ее.

 – Каковы шансы пройти Шотландию?

– Все будет зависеть от подготовки, но шансы равны. Шотландия – хорошая сборная, но и у нас хорошая команда. Будет подготовка, все ребята будут очень мотивированы, так что, считаю, игра будет интересной.

– Что придаст особой мотивации в этих матчах?

– Происходящее в нашей стране – дополнительная мотивация представить Украину, чтобы нас знали. Также важно привлечь внимание к событиям в Украине и показать, насколько мы сильны.

 – Что хотел бы сказать всем украинцам?

– Выразить слова поддержки, пожелать всем мира и держаться вместе.

Сборная Украины проведет стыковой матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии 1-го июня.

Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Георгий Судаков

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