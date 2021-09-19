Полузащитник «Шахтера»: «У «Динамо» сильнее группа в Лиге чемпионов»

Георгий Судаков высказался об украинских командах в главном евротурнире

Фото: пресс-служба «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков считает, что у «Динамо» группа в Лиге чемпионов сильнее, чем у «Шахтера». Об этом игрок заявил «Футбольному формату»:

Снова «Реал», снова «Интер». Дежавю?

Не знаю даже, как так. То попадался «Ман Сити» три раза подряд. Выбора нет, будем играть.

У кого тяжелее группа ЛЧ – у «Шахтера» или «Динамо»?

Думаю, у «Динамо».

У них «Бавария», «Барселона», «Бенфика».

Думаю, тяжелая группа. Еще тяжелее, чем у нас. Опять же, это опыт. Надо играть, выбора нет. Тем более, они сейчас хороший футбол показывают, хорошо играют. В чемпионате Украины, по сути, им конкуренцию сейчас тяжело составить каким-то другим клубам. Потому что мы видим, что они очень уверенно обыгрывают все команды. «Колос» обыграли уверенно. Смотрел первый тайм матча с «Металлистом-1925». Счет был 0:0, но у них моменты, агрессивно идут. Но это ни о чем не говорит. Самое важное – быть готовым психологически. Потому что они в прошлом году только с «Ференцварошем» брали очки. Думаю, можно со всеми брать очки. Показатель – «Шахтер» в прошлом году против «Реала». Два раза с «Интером» вничью сыграть и два раза выиграть у «Реала» – думаю, это показатель.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» сыграла вничью с «Бенфикой», а «Шахтер» неожиданно уступил «Шерифу».