Полузащитник «Шерифа» – о победе над «Реалом»: «Это был волшебный матч и лучший гол в моей карьере»

Себастьян Тилль / фото - Getty Images

Полузащитник «Шерифа» Себастьян Тилль подвел итоги матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команда сенсационно победила мадридский «Реал», а он сам стал автором победного гола. Цитирует Тилля пресс-служба UEFA.

Мы это отметим, но затем снова сосредоточимся на чемпионате. У нас тяжелая группа. Так что нельзя терять голову. Надо двигаться от матча к матчу и делать все, что в наших силах.

Без сомнения, это лучший и самый важный гол в моей карьере».