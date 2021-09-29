Капитан «Шерифа»: «Мечтаем выйти в плей-офф Лиги чемпионов»
Полузащитник «Шерифа» – о победе над «Реалом»: «Это был волшебный матч и лучший гол в моей карьере»
Себастьян Тилль подвел итоги непростого матча
29 сентября 11:57
Себастьян Тилль / фото - Getty Images
Полузащитник «Шерифа» Себастьян Тилль подвел итоги матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команда сенсационно победила мадридский «Реал», а он сам стал автором победного гола. Цитирует Тилля пресс-служба UEFA.
«Мы сегодня очень рады. Мы провели волшебный матч. Пришлось тяжело, так как у меня сводило ноги, и приходилось очень много бегать. Да, мне удалось забить потрясающий гол.
Мы это отметим, но затем снова сосредоточимся на чемпионате. У нас тяжелая группа. Так что нельзя терять голову. Надо двигаться от матча к матчу и делать все, что в наших силах.
Без сомнения, это лучший и самый важный гол в моей карьере».
Напомним, главный тренер «Реала» также высказался об итогах матча с «Шерифом».