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Полузащитник ЦСКА стал одноклубником Ярмоленко

Влашич перебрался в «Вест Хэм»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:58
Полузащитник ЦСКА стал одноклубником Ярмоленко
Никола Влашич / Фото: Twitter

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал игроком «Вест Хэма», сообщает пресс-служба «молотков».

Влашич подписал с «Вест Хэмом» контракт сроком на 5 лет, москвичи получат за хорвата 30 миллионов евро от лондонского клуба. 23-летний Влашич будет получать в «Вест Хэме» 4 миллиона евро в год.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018-го года, хорват уже выступал в Англии – за «Эвертон».

Напомним, хавбек «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко со сборной Украины готовится к матчу отбора ЧМ-2022 против Казахстана. Онлайн трансляция матча Казахстан – Украина.

Петр Приходько
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Теги

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