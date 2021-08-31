Полузащитник ЦСКА стал одноклубником Ярмоленко

Влашич перебрался в «Вест Хэм»

Никола Влашич / Фото: Twitter

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал игроком «Вест Хэма», сообщает пресс-служба «молотков».

Влашич подписал с «Вест Хэмом» контракт сроком на 5 лет, москвичи получат за хорвата 30 миллионов евро от лондонского клуба. 23-летний Влашич будет получать в «Вест Хэме» 4 миллиона евро в год.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018-го года, хорват уже выступал в Англии – за «Эвертон».

Напомним, хавбек «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко со сборной Украины готовится к матчу отбора ЧМ-2022 против Казахстана. Онлайн трансляция матча Казахстан – Украина.