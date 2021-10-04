Полузащитник «Вереса» получил травму колена и перенесет операцию

Клец травмировался на тренировке

Фото: НК Верес

Полузащитник «Вереса» Дмитрий Клец получил серьезную травму.

На одной из тренировок команды он повредил крестообразную связку колена. Случилось это перед игрой 10 тура УПЛ с «Александрией» (0:0), сообщает сайт клуба.

В ближайшее время ему предстоит операция. Ожидается, что он пропустит минимум полгода.

В нынешнем сезоне Клец может больше не сыграть. На его счету 9 матчей в этом сезоне и один гол.

В «Верес» он перешел этим летом.