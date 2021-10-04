Гура – о 0:0 с «Вересом»: «Может, сходим в церковь, свечи поставим, не лезет мяч»
Полузащитник «Вереса» получил травму колена и перенесет операцию
Клец травмировался на тренировке
Фото: НК Верес
Полузащитник «Вереса» Дмитрий Клец получил серьезную травму.
На одной из тренировок команды он повредил крестообразную связку колена. Случилось это перед игрой 10 тура УПЛ с «Александрией» (0:0), сообщает сайт клуба.
В ближайшее время ему предстоит операция. Ожидается, что он пропустит минимум полгода.
В нынешнем сезоне Клец может больше не сыграть. На его счету 9 матчей в этом сезоне и один гол.
В «Верес» он перешел этим летом.
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