«Находилась бы эта падла здесь…» Алиев угрожает расправой пропутинскому пропагандисту
Полузащитник «Вереса» укрепляет блокпосты в Днепровской области
Полюлях заявил, что дома делать нечего
Никита Полюлях / Фото: Футбол 24
Полузащитник «Вереса» Никита Полюлях помогает укреплять блокпосты в Каменском (Днепровская область).
«Сидеть дома в сложившейся обстановке неправильно, да и невыносимо. Решил помочь родине, чем мог – физической силой.
Занимаемся укреплением и обороной города, фасуем мешки с песком и тягаем их к блокпостам или где еще понадобятся. Будем держать оборону Каменского!».
Напомним, бывший игрок «Динамо» Александр Алиев защищает Украину в рядах киевской теробороны.
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