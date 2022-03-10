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Полузащитник «Вереса» укрепляет блокпосты в Днепровской области

Полюлях заявил, что дома делать нечего
Футбол Украинская Премьер-лига
16:52
Полузащитник «Вереса» укрепляет блокпосты в Днепровской области
Никита Полюлях / Фото: Футбол 24

Полузащитник «Вереса» Никита Полюлях помогает укреплять блокпосты в Каменском (Днепровская область).

«Сидеть дома в сложившейся обстановке неправильно, да и невыносимо. Решил помочь родине, чем мог – физической силой.

Занимаемся укреплением и обороной города, фасуем мешки с песком и тягаем их к блокпостам или где еще понадобятся. Будем держать оборону Каменского!».

Напомним, бывший игрок «Динамо» Александр Алиев защищает Украину в рядах киевской теробороны.

Источник: FootBoom Петр Приходько
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