Это был убогий финал. «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» выдали феноменальную серию пенальти, но не более
Полузащитник «Вильярреала»: «Эмери больше нечего доказывать»
Тренер выиграл четвертый титул Лиги Европы
12:19
Этьен Капу / Фото: Twitter
Полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу высказался о победе своей команды в финале Лиги Европы. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Когда на кону трофей, конечно, я буду полон энергии. Это психология каждого из нас. Я очень счастлив выиграть сегодня. Секрет Эмери? Он прекрасный тренер. Ему больше нечего доказывать. Сегодня он снова показал мастер-класс»
«Вильярреал» и МЮ забили 21 мяч, а потом Де Хеа все закончил. Самая длительная серия пенальти в истории ЛЕ.
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