Тренер «Ворсклы»: «Все понимали, что мы — соседи по турнирной таблице. Приехали только побеждать и ребята выдержали»
Полузащитник «Ворсклы»: «Игра с «Александрией» проходила не на жизнь, а на смерть»
Полтавчане сумел одержать победу
Фото: ФК Ворскла
Полузащитник «Ворсклы» Александр Скляр прокомментировал победу над «Александрией» (2:1) в 11-м туре УПЛ.
«Мы настраивались на тяжелую игру – против «Александрии» у нас всегда получаются очень тяжелые игры. Плюс, команда соперников сейчас показывает хороший футбол.
Как мы и предполагали, игра на чужом поле проходила не на жизнь, а на смерть».
«Ворскла» сохранила третью строчку в таблице, опережая «Днепр-1» на два очка.
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