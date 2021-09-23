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Полузащитник «Зари»: «Футбол – более умственная игра, нежели физическая»

Булеца ответил еще на несколько вопросов
Футбол Украинская Премьер-лига
17:40
Полузащитник «Зари»: «Футбол – более умственная игра, нежели физическая»
Сергей Булеца / Фото: Динамомания

Полузащитник «Зари» Сергей Булеца считает футбол более умственной игрой, нежели физической.

- Футбол – больше физическая или умственная игра?

– Оно между собой связано. Но, конечно, больше умственная.

- Лучший день карьеры?

– Победа на чемпионате мира.

- Воспринимаете женский футбол?

– Никогда не был, но за результатами сборной Украины слежу. Знаю, что они не вышли на Евро-2021, уступили в плей-офф Северной Ирландии.


Ранее Булеца рассказал, какие качества ему нравятся в девушке.

Источник: fanday.net Петр Приходько
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Сергей Булеца Заря

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