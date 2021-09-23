Булеца: «Главное, чтобы девушка умела готовить и убирать»
Полузащитник «Зари»: «Футбол – более умственная игра, нежели физическая»
Булеца ответил еще на несколько вопросов
Сергей Булеца / Фото: Динамомания
Полузащитник «Зари» Сергей Булеца считает футбол более умственной игрой, нежели физической.
- Футбол – больше физическая или умственная игра?
– Оно между собой связано. Но, конечно, больше умственная.
- Лучший день карьеры?
– Победа на чемпионате мира.
- Воспринимаете женский футбол?
– Никогда не был, но за результатами сборной Украины слежу. Знаю, что они не вышли на Евро-2021, уступили в плей-офф Северной Ирландии.
Ранее Булеца рассказал, какие качества ему нравятся в девушке.
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