Полузащитник «Зари»: «Футбол – более умственная игра, нежели физическая»

Сергей Булеца / Фото: Динамомания

Полузащитник «Зари» Сергей Булеца считает футбол более умственной игрой, нежели физической.

– Оно между собой связано. Но, конечно, больше умственная.

- Лучший день карьеры?

– Победа на чемпионате мира.

- Воспринимаете женский футбол?

– Никогда не был, но за результатами сборной Украины слежу. Знаю, что они не вышли на Евро-2021, уступили в плей-офф Северной Ирландии.