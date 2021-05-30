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Пользователи сети трогательным видео поддержали Зинченко после проигранного финала ЛЧ

Украинец получил лучшую оценку в «Манчестер Сити», но не золотую медаль
Футбол Лига чемпионов UEFA
20:35
Пользователи сети трогательным видео поддержали Зинченко после проигранного финала ЛЧ
Александр Зинченко / Фото - Getty Images

«Манчестер Сити» минимально уступил «Челси» в финале Лиги чемпионов (0:1). После матча защитник «горожан» Александр Зинченко не смог сдержать слез.

На фан-странице сборной Украины в сети Facebook было опубликовано трогательное видео в поддержку футболиста «сине-желтых».

Напомним, Зинченко стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в поединке по версии WhoScored.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Зинченко Манчестер Сити Челси

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