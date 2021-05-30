Семин: «Зинченко хорошо отыграл весь матч с «Челси», но в голе есть его ошибка»
Пользователи сети трогательным видео поддержали Зинченко после проигранного финала ЛЧ
Украинец получил лучшую оценку в «Манчестер Сити», но не золотую медаль
20:35
Александр Зинченко / Фото - Getty Images
«Манчестер Сити» минимально уступил «Челси» в финале Лиги чемпионов (0:1). После матча защитник «горожан» Александр Зинченко не смог сдержать слез.
На фан-странице сборной Украины в сети Facebook было опубликовано трогательное видео в поддержку футболиста «сине-желтых».
Напомним, Зинченко стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в поединке по версии WhoScored.