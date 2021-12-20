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Помимо «Черноморца», «Динамо» начнет массовую аренду своих игроков в еще один клуб УПЛ – источник

«Ингулец» во второй части сезона будет сотрудничать с киевлянами
Футбол Украинская Премьер-лига
09:45
Помимо «Черноморца», «Динамо» начнет массовую аренду своих игроков в еще один клуб УПЛ – источник
Фото: пресс-служба Динамо

«Ингулец» получит в аренду во второй части сезона 5-6 футболистов «Динамо», сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».

«Невыразительное выступление петровского «Ингульца» заставило владельца клуба Поворознюка переформатировать состав команды. И по нашим данным, ключевую роль в зимней перезагрузке будет играть Вадим Шаблий и его ProStar. Какое это может иметь отношение к нашему клубу? Самое что ни на есть прямое. Точный список фамилий киевских арендных игроков нам не известен, но он включает в себя 5-6 боевых единиц».

Напомним, «Динамо» всю осень лидировало в УПЛ, но в последнем перед паузой туре оступилось и зимним чемпионом стал «Шахтер».

Петр Приходько
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