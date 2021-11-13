Помимо Миколенко, Шевченко хочет видеть в «Дженоа» еще двух украинцев

Специалист хочет собрать в Генуе бывших подопечных

Андрей Шевченко / фото - УАФ

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о главных трансферных целях нового наставника «Дженоа» Андрея Шевченко:

«Насколько я знаю, Шевченко хочет купить не только Миколенко, но и Зинченко из «Манчестер Сити», и Ярмоленко из «Вест Хэма». Что касается Миколенко, то он должен расти. Виталий – талантливый футболист. У него хорошие физические данные».

Все три игрока являлись ключевыми для Шевченко в сборной Украины.

Ранее сообщалось, что боссы генуэзского клуба уже начали работу над трансфером Миколенко, но «Динамо» запросило непосильную для «грифонов» сумму.

Сам защитник резко отреагировал на слухи о своем возможном переходе.