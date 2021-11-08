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Помимо Шевченко, лишь один тренер в истории Серии А был обладателем «Золотого мяча»

Украинский специалист лишил экс-наставника «Интера» уникальности его достижения
Футбол Серия А (Италия)
10:34
Помимо Шевченко, лишь один тренер в истории Серии А был обладателем «Золотого мяча»
Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А. Специалист будет работать с «Дженоа».

В бытность игроком ему удалось завоевать «Золотой мяч». Таким образом, Шевченко стал лишь вторым тренером высшего дивизиона Италии, обладавшим данным призом.

До этого единственным таким специалистом был Луис Суарес Мирамонтес. Он возглавлял миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что Шевченко дебютирует во главе «Дженоа» в матче против своего бывшего тренера.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Стаднюк
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Андрей Шевченко Дженоа

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