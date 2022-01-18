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Помощник Де Дзерби: «Роберто думает о будущем Коноплянки»

Украинец не поехал с командой на зимний сбор
Футбол Украинская Премьер-лига
12:51
Помощник Де Дзерби: «Роберто думает о будущем Коноплянки»
Евгений Коноплянка / фото - ФК Шахтер

Помощник главного тренера «Шахтера» Давиде Поссацини рассказал о возвращении команды после отпуска:

«Вместе с тренерским штабом мы решили, что в определенные дни у нас будет только одна тренировка. Обычно это будет обеденное время. С тренировочным процессом все хорошо, ребята сконцентрированы и выполняют все наши требования. Прошло всего два дня сборов, а я вижу, что игроки в хорошей форме. Но это говорит только о том, что они отлично работали во время отпуска.

Будущее Коноплянки? Де Дзерби думает об этом, в течение следующих дней ситуация должна проясниться».

Ранее стало известно, что украинский вингер не отправился с командой на зимний сбор. Сообщалось, что он ищет себе новую команду.

В СМИ была информация о возможном возвращении игрока в Днепр.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Евгений Коноплянка Роберто Де Дзерби

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