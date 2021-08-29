Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ
Помощник Петракова: «Шокирован от назначения в сборную Украины. Однако есть задача и постараемся ее выполнить»
Анненков вошел в штаб национальной команды
14:30
Фото: dynamo.kiev.ua
Ассистент главного тренера сборной Украины Андрей Анненков поделился впечатлениями УАФ от назначения в национальную команду.
«То, как произошло назначение, немножко шокировано, было неожиданно. Ответственность высокая. Приняв такое решение, мы понимаем, на что идем. Постараемся выполнить поставленные перед командой задачи – попасть на чемпионат мира».
УАФ представила тренерский штаб сборной Украины.
Первый матч – с Казахстаном 1 сентября.
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