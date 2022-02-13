Чемпионат Италии. «Милан» победил «Сампдорию». Как это было

Судьбу встречи решил единственный мяч

Фото: Twitter Милана

Серия А, 25-й тур

«Милан – «Сампдория» 1:0

Гол: Леау, 8

Матч завершен! Милан выходит на первое место в турнирной таблице Серии А, а Супряга так и не вышел на поле в составе Сампдории. До новых встреч!

90" 3 минуты добавил арбитр матча.

85" Ну что же, последняя 5-я замена Сампдории. Супряга сегодня не выйдет...

81" Ребич выбежал один на один с Фальконе, но вратарь Сампдории снова спасает свою команду!

72" Снова удар головой, но на этот раз от Романьоли. И снова Фальконе на месте!

71" Удар головой от Жиру, но Фальконе сумел перевести мяч на угловой.

68" Милан гораздо острее во втором тайме, нежели в первом.

65" Пробивал с неплохой позиции Беннасер низом, но мяч прошел рядом с дальней штангой.

60" Какой момент у Милана! Жиру очень красиво пробивал ударом ножницами, но кипер Сампдории Фальконе сумел отбить!

57" У Милана тройная замена: Ребич меняет Леау, Кесье вышел вместо Диаса, Салемакерс появился на поле вместо Мессиаса.

56" Снова Кандрева создает опасность у ворот Милана! На этот раз врыввался с фланга в штрафную хозяев, но пробил рядом с ближней штангой!

51" Классный удар от Кандревы прямо в девятку ворот Милана, но Меньян парирует!

47" Красиво подкручивал мяч Мессиас, но немного не попал в дальний угол ворот Сампдории! Опасно было!

Второй тайм начался!

Перерыв! Надеемся, что вторая половина матче будет повеселее. А также ждем Супрягу!

42" С Леау все хорошо.

40" Нужна медицинская помощь Леау. Возможно, Милану потребуется замена.

39" Пока очень мало ударов, всего 4 на две команды за первый тайм. Из них лишь 1 в створ - это был гол Милана.

37" Теперь уже Сампдория в последние минуты чаще контролирует мяч. Но Милан не позволяет сопернику большего.

33" Сампдория развивала неплохую атаку, но в офсайд попал Мурру.

29" Совсем без моментов у нас в последние минуты. Грустно.

26" Еще одна желтая у Милана, на этот раз для Романьоли.

23" После гола Милан явно ослабил хватку и просто контролирует ход игры.

18" Грязная игра теперь от Диаса из Милана, снова желтая в нашей игре.

10" Первая желтая карточка в матче для игрока Сампдории - Ринкона. Брутальный подкат.

8" ГОООООООООООООООЛЛЛЛ!!! Ассист от вратаря Милана Меньяна! Очень дальний вынос, Леау подхватил мяч, обвел нескольких защитников и точно пробил в дальний угол ворот Сампдории!

7" Пока игра полностью под контролем Милана.

5" Пробивал Капуто с нескольких метров по воротам Сампдории, но снова защитники гостей блокируют удар.

1" Первая попытка удара по воротам от Жиру, но выстрел форварда Милана издали заблокирован защитником Сампдории.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

«Милан»: Меньян, Флоренци, Романьоли, Томори, Калабрия, Беннасер, Тонали, Жиру, Рафаэл Леау, Браим Диас, Жуниор Мессиас.

«Сампдория»: Фальконе, Конти, Берешиньски, Колли, Маньяни, Мурру, Торсбю, Ринкон, Кандрева, Сенси, Капуто.

В воскресенье, 13-го февраля, в 24-м туре чемпионата Италии «Милан» примет «Сампдорию».

Отметим, что «Милан» в случае победы выйдет на первое место в Серии А, а за «Сампдорию» может сыграть украинец Владислав Супряга.

Текстовая онлайн трансляция матча «Милан» – «Сампдория» будет доступна в этой новости. Начало – в 13:30.