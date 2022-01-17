Защитник «Динамо»: «Надеемся, на втором сборе Попов будет тренироваться с нами»
Попов: «Было предложение из Франции, но я уже получил травму»
Защитник едва не покинул «Динамо»
Фото: dynamo.kiev.ua
Защитник «Динамо» Денис Попов рассказал, что мог уйти из команды летом.
«У меня было предложение, но я получил травму. И все закончилось. Это был топ-чемпионат. Франция, хорошая команда. Мне показали официальную бумагу уже после травмы. Ну что я сделаю? Так сложилось.
Если бы было все хорошо, возможно, и переехал бы».
Попов получил травму в сентябре. Его возвращение на поле ожидается к концу сезона.
Ранее «Динамо» покинул Виталий Миколенко.
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