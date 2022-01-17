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Попов: «Было такое, что Луческу выгнал с тренировки одного из игроков»

Защитник «Динамо» заявил, что тренера в команде все уважают
Футбол Украинская Премьер-лига
18:42
Попов: «Было такое, что Луческу выгнал с тренировки одного из игроков»
Денис Попов / Фото: Футбол 24

Защитник «Динамо» Денис Попов заявил, что в команде все очень уважают главного тренера Мирчу Луческу.

«Когда пришел Луческу, понятное дело, что все хотели проявить себя. Кому-то доставалось.

Луческу все очень уважают. Его слово — закон. Никто не хочет попасть под горячую руку. Он всегда говорит, что на тренировках мы должны беречь друг друга. Потому что на следующий день нам играть. Мол, проявляйте себя на поле, в игре. А тут нужно друг друга чуть-чуть беречь. Если видишь, что не успеваешь, то лучше убери ногу — пусть он заберет мяч и пойдет. Луческу постоянно нам это говорит, постоянно. Было такое, что искры летели. Это нормально, это футбол.

Было ли такое, что Луческу останавливал тренировку и кого-то выгонял? По-моему, было на сборах предыдущих, летом. Бенито (с августа 2021 года нигериец выступает за хорватскую «Горицу» на правах аренды — прим. ред.) он выгнал. То, что я помню. Он завелся, опасно прыгнул. И он его, по-моему, выгнал, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, не помню. Я не тренировался тогда, на видео видел. Потом пацаны рассказывали, что Бенито с ума начал сходить, и он его выгнал».


Ранее Попов рассказал, что у него было предложение из Франции.

Петр Приходько
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Теги

Денис Попов Динамо Киев Мирча Луческу

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